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01:04 (мск), источник: Sport24

Гендиректор «Ахмата»: «Мы крайне возмущены словами главного тренера “Сочи”

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с 14 отравленными футболистами «Сочи» перед их очным матчем в 21-м туре РПЛ (1:0), а также оценил игру своей команды.

Ахмат
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Гендиректор «Ахмата»: «Мы крайне возмущены словами главного тренера “Сочи” | Источник: Sport24

— Очень тяжелая игра, очень тяжелая победа крайне важная для нас. Но честно говоря, победу омрачает эта непонятная ситуация с якобы отравлением у «Сочи». Очень неприятная ситуация. За столько лет и за столько проведенных игр у нас дома в адрес «Ахмата» никто каких‑то подозрений никогда не высказывал. Честно говоря, мы крайне возмущены и хотим, чтобы по этому поводу провели расследование. Все‑таки президенты у наших клубов дружат.

Вроде как радоваться победе надо, а такой удар по нашему самолюбию! Мы в 18:45 узнали об этом. Для нас крайне неприятная ситуация. К нам приехала команда, в которой якобы произошло то, что никогда прежде не происходило.

— «Сочи» обращался к вам с просьбой о переносе? Или обращался в РФС или РПЛ?

— Нам в 18:45 сказали, что есть какая‑то неприятная ситуация. При этом внутри этой команды, «Сочи», мы не находимся! И мы не имеем прав переносить игру! Это не клубы и не лига решают. Но если бы возникла реально какая‑то ситуация, то, думаю президенты наших клубов могли бы сами просить о переносе или чем‑то другом, учитывая их отношения. Для нашего клуба крайне важно разобраться в ситуации. При этом, если бы «Сочи» действительно был в таком нехорошем состоянии… Но они нас даже переигрывали!

— Правильно понял, что просьба о переносе была, но сперва толком вообще не сказали, в чем дело?

— Нам сказали, что футболисты соперника плохо себя чувствуют. Отмечу, «Сочи» прилетел в районе 13:00 в Грозный. Как можно утверждать, что команда отравилась? Все же есть врачи, их заключение… Мы им предложили сдать кровь даже.

Тут еще непонятно, когда они конкретно отравились, если отправились, — вчера, сегодня… Опять же, если отравились вообще, нам об этом неизвестно. Я могу говорить только за свою команду и не в праве говорить за соперника. Но эта ситуация крайне неприятна. Не могу точно утверждать, готовы ли были все футболисты «Сочи» играть или нет. Но мы видели все, что они играли в футбол, — цитирует Айдамирова «Матч ТВ».

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
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