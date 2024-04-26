Медина: «С ЦСКА не все получилось, но в последнее время “Спартак” хорошо работает»

«Почему же “Спартаку” тяжело забивать? В прошлом матче с “Ростовом” мы забили пять голов, разве нет? С ЦСКА не все получилось, но в последнее время мы хорошо работаем. Немного трудно, но нам нужен был такой матч, как с “Ростовом”. Это придало нам уверенности. Это хорошая отправная точка. Мы заслужили этот заряд уверенности, для нас это было необходимо.



Матч с “Ростовом” получился отличным и лично для меня в этом сезоне. Это была важная игра для меня и команды, которую мы заслужили. Я смог забить, мы набрали очки и поднялись выше», — цитирует Медину «Чемпионат».