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10:59 (мск), источник: Sport24

Медина: «С ЦСКА не все получилось, но в последнее время “Спартак” хорошо работает»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина после матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) не согласился с мнением, что красно-белым непросто даются голы.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Медина: «С ЦСКА не все получилось, но в последнее время “Спартак” хорошо работает» | Источник: Sport24

«Почему же “Спартаку” тяжело забивать? В прошлом матче с “Ростовом” мы забили пять голов, разве нет? С ЦСКА не все получилось, но в последнее время мы хорошо работаем. Немного трудно, но нам нужен был такой матч, как с “Ростовом”. Это придало нам уверенности. Это хорошая отправная точка. Мы заслужили этот заряд уверенности, для нас это было необходимо.

Матч с “Ростовом” получился отличным и лично для меня в этом сезоне. Это была важная игра для меня и команды, которую мы заслужили. Я смог забить, мы набрали очки и поднялись выше», — цитирует Медину «Чемпионат».

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