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11:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: матч ЦСКА — «Спартак» держал в напряжении 90 минут, а Мойзес был одним из лучших

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о прошедшем матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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«Я вчера и сегодня читал разные новости, и многие пишут, что дерби ЦСКА — “Спартак” разочаровало и было скучное. А почему разочаровало и было скучное? Мне кажется, что игра держала в напряжении все 90 минут. Во втором тайме было два хороших момента. Сначала Обляков, когда не реализовал выход один на один, а потом удар со штрафного.

Футбол же не всегда заканчивается со счётом 3:3 или 4:3. Поэтому я увидел очень напряжённый матч с борьбой и единоборствами, а также с большим количеством моментов, где никто никому не хотел уступать. Это тоже часть футбола, без этого никуда. Потому что, когда мы видим игру, которая закончилась со счётом 2:3, то говорим, что один ошибся, а другой привёз. Поэтому, я считаю, что в дерби была нормальная хорошая игра. Просто никто не смог забить, хотя моментов было немного, но градус борьбы был очень сильный.

Лучше сыграть красиво и проиграть 0:3? “Зенит” вроде хорошо играл, но проиграл “Рубину” со счётом 0:2. Они сейчас радуются? Результат не достигнут. Наоборот, во многих играх не хватает этой концентрации, самоотдачи и самоотверженности, а в этом дерби мы увидели всё. Да, мы не увидели голов, но мы увидели остальные качества, которые в футболе тоже помогают выигрывать и добиваться результата.

Кстати говоря, для меня Мойзес в этом матче был одним из лучших. Он участвовал во всех единоборствах и постоянно их выигрывал. Но единственный момент — эпизод с Угальде, когда упустил его. Угальде же очень часто просто так падал. Многие по параметрам уступают, поэтому придумывают такие футбольные хитрости», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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