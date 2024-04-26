Титов: у «Спартака» нет стиля, с такой игрой бороться за чемпионство не получится

«В чём их главная проблема? Нестабильность состава: сегодня могут играть одни, на следующую игру появятся пять-семь новых футболистов, а результат не поменяется. У “Спартака” нет стиля своего, они ужасно выглядят в атаке. Будем честны, только после подарка Песьякова в игре с “Ростовом” игра красно-белых раскрылась. Если я не ошибаюсь, до этого команда забила два-три мяча в шести-семи матчах. Не забываем ещё про ошибки Лещука, благодаря которым Соболев забил два мяча. Самая большая проблема “Спартака” и российского футбола — позиционная атака. Когда я играл в “Спартаке”, у нас такой проблемы не было. Мне вообще непонятно, как можно играть в тот футбол, в который сейчас играет “Спартак”. А этот клуб совсем недавно заявлял о том, что будет бороться за чемпионство… С таким футболом, увы, бороться за чемпионство не получится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».