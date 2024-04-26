Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Реал
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Нант
Футбол. Зарубежный
25.04
Удинезе
Рома
12
Футбол. Зарубежный
25.04
Брайтон
Манчестер Сити
04
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.04
ЦСКА
Спартак
00
25.04
Ахмат
Сочи
10
25.04
Факел
Крылья Советов
01
25.04
Урал
Ростов
01
24.04
Зенит
Рубин
02
24.04
Краснодар
Балтика
32
24.04
Пари Нижний Новгород
Локомотив
23
24.04
Оренбург
Динамо
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Титов: у «Спартака» нет стиля, с такой игрой бороться за чемпионство не получится

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов в резкой форме раскритиковал игру красно-белых в нынешнем сезоне.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Титов: у «Спартака» нет стиля, с такой игрой бороться за чемпионство не получится | Источник: Чемпионат.com

«В чём их главная проблема? Нестабильность состава: сегодня могут играть одни, на следующую игру появятся пять-семь новых футболистов, а результат не поменяется. У “Спартака” нет стиля своего, они ужасно выглядят в атаке. Будем честны, только после подарка Песьякова в игре с “Ростовом” игра красно-белых раскрылась. Если я не ошибаюсь, до этого команда забила два-три мяча в шести-семи матчах. Не забываем ещё про ошибки Лещука, благодаря которым Соболев забил два мяча. Самая большая проблема “Спартака” и российского футбола — позиционная атака. Когда я играл в “Спартаке”, у нас такой проблемы не было. Мне вообще непонятно, как можно играть в тот футбол, в который сейчас играет “Спартак”. А этот клуб совсем недавно заявлял о том, что будет бороться за чемпионство… С таким футболом, увы, бороться за чемпионство не получится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 25 апреля, состоялся перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.

ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь