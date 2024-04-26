Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Реал
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Нант
Футбол. Зарубежный
25.04
Удинезе
Рома
12
Футбол. Зарубежный
25.04
Брайтон
Манчестер Сити
04
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.04
ЦСКА
Спартак
00
25.04
Ахмат
Сочи
10
25.04
Факел
Крылья Советов
01
25.04
Урал
Ростов
01
24.04
Зенит
Рубин
02
24.04
Краснодар
Балтика
32
24.04
Пари Нижний Новгород
Локомотив
23
24.04
Оренбург
Динамо
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:00 (мск), источник: Sport24

Отец Марадишвили — об обматерившем его сына на ТВ Корнееве: «Кто допускает на федеральный канал таких людей?»

Коба Марадишвили, отец хавбека «Пари НН» Константина Марадишвили, выразил недоумение по поводу того, что экс-тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал его сына и других игроков команды, используя нецензурную лексику в эфире телеканала.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Отец Марадишвили — об обматерившем его сына на ТВ Корнееве: «Кто допускает на федеральный канал таких людей?» | Источник: Sport24

Ранее Корнеев поставил под сомнение целесообразность подписания «Пари НН» Марадишвили и Константина Кучаева. «Они усилились, Марадишвили, *** [блин]. Ну это со смехом, *** [блин]! Этот Кучаев, *** [блин]. Это что вообще, *** [блин], за усиление?» — сказал Корнеев.

«Кто допускает на федеральный канал таких людей? То, что он говорит про моего сына и других футболистов “Нижнего Новгорода”, это все от незнания. Я не сержусь на Корнеева. Каким он был футболистом, такой у него и взгляд. Зачем только такие люди на всю страну глаголят и выражаются нецензурными словами — вопрос к телевидению», — сказал Коба Марадишвили в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Марадишвили был арендован «Пари НН» у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. Футболист получил разрыв крестообразной связки колена в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) и выбыл примерно на полгода.

Читайте также от «Sport24»
Россиянка с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц пристыдила бывшую жену экс-футболиста сборной России Павла Погребняка
Мисс Россия, унизившая русских мужчин и со скандалом расставшаяся с американцем, сходила на свидание с французом
Украинка с российским паспортом похвасталась сочной попкой: «Стараюсь держать объем»
«Свои деньги я трачу только на себя. Муж отвечает за все совместные бытовые моменты». Российская гимнастка Леванова
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь