Отец Марадишвили — об обматерившем его сына на ТВ Корнееве: «Кто допускает на федеральный канал таких людей?»

Ранее Корнеев поставил под сомнение целесообразность подписания «Пари НН» Марадишвили и Константина Кучаева. «Они усилились, Марадишвили, *** [блин]. Ну это со смехом, *** [блин]! Этот Кучаев, *** [блин]. Это что вообще, *** [блин], за усиление?» — сказал Корнеев.

«Кто допускает на федеральный канал таких людей? То, что он говорит про моего сына и других футболистов “Нижнего Новгорода”, это все от незнания. Я не сержусь на Корнеева. Каким он был футболистом, такой у него и взгляд. Зачем только такие люди на всю страну глаголят и выражаются нецензурными словами — вопрос к телевидению», — сказал Коба Марадишвили в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.