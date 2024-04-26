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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

В клубе Адиева отреагировали на массовое отравление футболистов соперника

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «СЭ» прокомментировал отравление игроков «Сочи» перед матчем 21-го тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Ахмат
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено перед игрой сообщил, что у 14 игроков команды выявлено отравление. Сообщается, что клуб просил перенести матч, однако его не отменили.

«Мы готовы принять участие в расследовании. Но мы не знаем, что происходило внутри “Сочи”. Никто не знает, отравились ли они. Мы уважаем их команду, но никто не знает. Мы не вправе переносить игры, есть регламент» — заявил Айдамиров.

Напомним, «Ахмат» В матче с «Сочи» (1:0) одержал вторую победу под руководством главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева. «Ахмат» набрал 26 очков и занимает 11 место турнирной таблице РПЛ.

Напомним, 5 апреля Адиев был назначен главным тренером «Ахмата». Российский специалист совмещает посты в грозненском клубе и национальной команде. Под его руководством «Ахмат» проиграл два матча в чемпионате России — «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7).

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
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