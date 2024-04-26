В клубе Адиева отреагировали на массовое отравление футболистов соперника

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено перед игрой сообщил, что у 14 игроков команды выявлено отравление. Сообщается, что клуб просил перенести матч, однако его не отменили.

«Мы готовы принять участие в расследовании. Но мы не знаем, что происходило внутри “Сочи”. Никто не знает, отравились ли они. Мы уважаем их команду, но никто не знает. Мы не вправе переносить игры, есть регламент» — заявил Айдамиров.

Напомним, «Ахмат» В матче с «Сочи» (1:0) одержал вторую победу под руководством главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева. «Ахмат» набрал 26 очков и занимает 11 место турнирной таблице РПЛ.