Егор Титов назвал тренера, который должен возглавить «Спартак»

«Проблема “Спартака” — он ставит эксперименты. Приглашая иностранца, клуб даёт ему площадку для саморазвития, а сама команда при этом не получает результата. Если вы хотите, чтобы команда показывала качественный футбол, нужно приглашать специалиста с именем и давать ему хорошую зарплату. Но каждый ли специалист поедет к нам? Конечно, нет. Если из пяти один согласится, это уже будет здорово. Каждый тренер хочет играть в еврокубках, а мы этого дать не можем.



На сегодняшний день лучше давать шанс своим тренерам. Обучите русского, пока у нас нет еврокубков. Моё предложение: пригласите Андрея Тихонова на пост главного тренера “Спартака” — он вернёт болельщиков на трибуны и веру в клуб. Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Поверьте мне. Он опытный и кумир для многих. Трибуны будут собираться, если будет топовый матч. Тихонов — как вариант для красно-белых», — приводит слова Титова «РБ Спорт».