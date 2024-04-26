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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Егор Титов назвал тренера, который должен возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мыслями о приглашении иностранных специалистов в московский клуб, а также предложил красно-белым пригласить Андрея Тихонова, ныне возглавляющего красноярский «Енисей», на пост главного тренера.

Спартак
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Егор Титов назвал тренера, который должен возглавить «Спартак» | Источник: Чемпионат.com

«Проблема “Спартака” — он ставит эксперименты. Приглашая иностранца, клуб даёт ему площадку для саморазвития, а сама команда при этом не получает результата. Если вы хотите, чтобы команда показывала качественный футбол, нужно приглашать специалиста с именем и давать ему хорошую зарплату. Но каждый ли специалист поедет к нам? Конечно, нет. Если из пяти один согласится, это уже будет здорово. Каждый тренер хочет играть в еврокубках, а мы этого дать не можем.

На сегодняшний день лучше давать шанс своим тренерам. Обучите русского, пока у нас нет еврокубков. Моё предложение: пригласите Андрея Тихонова на пост главного тренера “Спартака” — он вернёт болельщиков на трибуны и веру в клуб. Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Поверьте мне. Он опытный и кумир для многих. Трибуны будут собираться, если будет топовый матч. Тихонов — как вариант для красно-белых», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Владимир Слишкович.

Напомним, Тихонов возглавил «Енисей» 10 января нынешнего года. Ранее специалист работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил «Енисеем». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.

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