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13:36 (мск), источник: ТАСС

Писарев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар-2»

Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 апреля. Футбольный клуб «Краснодар-2» объявил об уходе с поста главного тренера Николая Писарева.

«Данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности наставника команды до конца сезона будет Олег Веретенников», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

«Краснодар-2» занимает пятое место в таблице Леон — Второй лиги дивизиона А группы «Золото» с 12 очками в 9 матчах. 24 апреля Писарева дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров.

Писареву 55 лет, он возглавил «Краснодар-2» в августе 2023 года. Ранее специалист входил в тренерский штаб сборной России, тренировал молодежные национальные команды, возглавлял подмосковные «Химки» и работал в клубах Второй лиги. В 2009 году выиграл Евролигу в качестве тренера сборной России по пляжному футболу.

В качестве игрока Писарев выступал за московские «Торпедо», «Динамо» и «Спартак», швейцарский «Винтертур», испанскую «Мериду», германский «Санкт-Паули», вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России, один раз становился обладателем кубка страны.

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