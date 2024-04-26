Глава РПЛ Алаев ответил, почему в лиге приняли решение не переносить матч «Сочи» — «Ахмат»

«Я мог согласовать, мог инициировать, но вот поступает письмо, а госпитализации нет. Футболисты находятся в номерах, кто-то плохо себя чувствует. В итоге шли консультации с клубом. Они приняли волевое решение играть. Надо отдать должное футболистам, что отдали все силы. Но в данной ситуации, на мой взгляд, ситуация не являлась форс-мажором и причиной переноса.



Матч состоялся, 20 человек было в заявке. Давайте по-другому рассудим: такие же случаи бывают часто, что кто-то заболевает. Бывает всякое, но каждый раз тогда переносить по просьбе клуба? К сожалению, я считаю, что это неправильно. Чётко прописано, что такое форс-мажор.



Для меня был форс-мажором снег второго декабря. Ещё раз повторюсь, что мне искренне жаль. Я не знаю, что случилось. Желаю, чтобы они как можно скорее выздоровели и продолжили борьбу. Но моё мнение, которое может кому-то не понравиться, — оснований для переноса не было», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.