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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава РПЛ Алаев ответил, почему в лиге приняли решение не переносить матч «Сочи» — «Ахмат»

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил, почему было принято решение не переносить матч «Сочи» — «Ахмат».

Ахмат
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Глава РПЛ Алаев ответил, почему в лиге приняли решение не переносить матч «Сочи» — «Ахмат» | Источник: Чемпионат.com

«Я мог согласовать, мог инициировать, но вот поступает письмо, а госпитализации нет. Футболисты находятся в номерах, кто-то плохо себя чувствует. В итоге шли консультации с клубом. Они приняли волевое решение играть. Надо отдать должное футболистам, что отдали все силы. Но в данной ситуации, на мой взгляд, ситуация не являлась форс-мажором и причиной переноса.

Матч состоялся, 20 человек было в заявке. Давайте по-другому рассудим: такие же случаи бывают часто, что кто-то заболевает. Бывает всякое, но каждый раз тогда переносить по просьбе клуба? К сожалению, я считаю, что это неправильно. Чётко прописано, что такое форс-мажор.

Для меня был форс-мажором снег второго декабря. Ещё раз повторюсь, что мне искренне жаль. Я не знаю, что случилось. Желаю, чтобы они как можно скорее выздоровели и продолжили борьбу. Но моё мнение, которое может кому-то не понравиться, — оснований для переноса не было», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
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