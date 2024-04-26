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14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава РПЛ Алаев: искренне жаль игроков и болельщиков «Сочи», но переносить матч я не мог

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации с массовым отравлением футболистов «Сочи» перед матчем 21-го тура чемпионата с «Ахматом» (0:1).

Ахмат
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Глава РПЛ Алаев: искренне жаль игроков и болельщиков «Сочи», но переносить матч я не мог | Источник: Чемпионат.com

«Не буду комментировать слова Морено. С испанскими тренерами у меня тяжёлые отношения. Действительно, поступил звонок и письмо от футбольного клуба “Сочи”, что футболисты отравились и не могут играть. Было написано официальное обращение, но есть регламент, где чётко написано, что перенос и внесение даты проведения матча возможен только при согласовании президента РПЛ и решения президента РФС при одном условии — форс-мажор. Является ли это форс-мажором? Сколько футболистов отравилось? Такой трактовки нет. Мне искренне жаль футболистов “Сочи” и болельщиков, что случилась такая ситуация, но я не мог переносить матч», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
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