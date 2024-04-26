Алаев: очень позитивное флеш-интервью Безрукова — человек на эмоциях, они «Зенит» обыграли | Источник:

«Моё личное мнение, очень позитивное флеш-интервью Безрукова, но можно было бы более корректно выразиться. Человек на эмоциях, они обыграли “Зенит”. Но шутки бывают неудачные. Тут всё чисто и прозрачно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.