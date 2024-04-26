Семак назвал «Динамо» одним из главных претендентов на чемпионство в РПЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Динамо» — «Зенит» пройдет в Москве на стадионе имени Льва Яшина в воскресенье, 28 апреля, и начнется в 19:15. «Бело-голубые» (44 очка) идут на третьем месте в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов. В нынешнем сезоне команды играли друг с другом уже трижды. В первом круге РПЛ «Динамо» победило «Зенит» в Санкт-Петербурге (3:2), а в Кубке России «Зенит» отправил «Динамо» в нижнюю сетку плей-офф (0:1 в гостях и 2:0 дома).

«Динамо» было и остается одним из претендентов, это очень качественная команда. Сложно предположить, насколько игра будет открытой. «Динамо» умеет и обороняться, и атаковать. Наша команда обладает такими же качествами. Посмотрим, как сложится матч — обе команды умеют хорошо играть в атаку. Будем надеяться, что матч будет результативным и зрелищным, постараемся сделать все для победы. Я так не думаю. Видимый отрыв действительно значительный, но он компенсируется за два матча. Это не критичный отрыв для такого количества игр. Думаю, что «Динамо» является таким же претендентом на победу в чемпионате, как другие соискатели, как мы и «Краснодар», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».