Сергей Ташуев: мой уход из «Факела» и четыре поражения подряд — разные истории

«Разные истории. Есть анализ ситуации, но это долгая тема. Это футбол. Тем он и прекрасен, что есть удачи и неудачи. Разные серии бывают. Есть объективный и субъективный анализ, но это внутренняя кухня команды и клуба», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.