Марцел Личка назвал первого номера среди вратарей «Динамо»

«Сейчас играет Шунин, старается. Понятно, что вратаря нужно поддерживать игровой практикой. Когда ты долго не играешь, это тоже нехорошо. Поддерживаем Шунина как первого номера. Лещук тоже очень старается на тренировках. Думаю, он выбросил из головы то, что случилось. Он дает хорошую конкуренцию», — заявил Личка в интервью «Матч ТВ».