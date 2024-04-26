Марцел Личка назвал первого номера среди вратарей «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кого считает основным вратарем бело-голубых.
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кого считает основным вратарем бело-голубых.
В текущем сезоне за место в стартовом составе «Динамо» борются два голкипера — Антон Шунин и Игорь Лещук.
«Сейчас играет Шунин, старается. Понятно, что вратаря нужно поддерживать игровой практикой. Когда ты долго не играешь, это тоже нехорошо. Поддерживаем Шунина как первого номера. Лещук тоже очень старается на тренировках. Думаю, он выбросил из головы то, что случилось. Он дает хорошую конкуренцию», — заявил Личка в интервью «Матч ТВ».
Ближайший матч «Динамо» сыграет дома против петербургского «Зенита» в воскресенье, 28 апреля.