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15:26 (мск), источник: Sport24

Марцел Личка назвал первого номера среди вратарей «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кого считает основным вратарем бело-голубых.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь

В текущем сезоне за место в стартовом составе «Динамо» борются два голкипера — Антон Шунин и Игорь Лещук.

«Сейчас играет Шунин, старается. Понятно, что вратаря нужно поддерживать игровой практикой. Когда ты долго не играешь, это тоже нехорошо. Поддерживаем Шунина как первого номера. Лещук тоже очень старается на тренировках. Думаю, он выбросил из головы то, что случилось. Он дает хорошую конкуренцию», — заявил Личка в интервью «Матч ТВ».

Ближайший матч «Динамо» сыграет дома против петербургского «Зенита» в воскресенье, 28 апреля.

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