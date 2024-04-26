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15:30 (мск), источник: Sport24

Ташуев заявил о желании продолжить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о продолжении тренерской карьеры.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Ташуев заявил о желании продолжить тренерскую карьеру | Источник: Sport24

«Планирую продолжать тренерскую карьеру. В течение ближайших двух недель разберусь со своими проблемами в семье. Это не какие-то глобальные вещи. И дальше с огромным желанием собираюсь продолжить работу. С удовольствием поработаю вдолгую в хорошем футбольном клубе», — сказал Ташуев в интервью «СЭ».

В пятницу, 26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

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