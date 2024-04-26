Агент рассказал о будущем главного тренера сборной Казахстана

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Грозненский клуб под его руководством выиграл два матча подряд в российской премьер-лиге (РПЛ) и с 26 очками поднялся на 11-е место в таблице.

«Ахмату» эти три очка были необходимы. Понятно, что они не обезопасили себя от вылета, но хотя бы какой-то кислород появился. Я очень хотел бы, чтобы Мага Адиев остался и спокойно готовил команду к следующему сезону«, — рассказал Гурцкая в эфире YouTube-канала “Это футбол, брат”.

Напомним, что с 5 апреля Адиев совмещает посты в «Ахмате» и сборной Казахстана. С российским клубом у него соглашение рассчитано до конца сезона, а с национальной командой — до конца года.