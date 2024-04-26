Агент рассказал о будущем главного тренера сборной Казахстана
Футбольный агент Тимур Гурцкая хотел бы, чтобы Магомед Адиев продолжил работу в «Ахмате» в следующем сезоне, передают Vesti.kz.
Футбольный агент Тимур Гурцкая хотел бы, чтобы Магомед Адиев продолжил работу в «Ахмате» в следующем сезоне, передают Vesti.kz.
Грозненский клуб под его руководством выиграл два матча подряд в российской премьер-лиге (РПЛ) и с 26 очками поднялся на 11-е место в таблице.
«Ахмату» эти три очка были необходимы. Понятно, что они не обезопасили себя от вылета, но хотя бы какой-то кислород появился. Я очень хотел бы, чтобы Мага Адиев остался и спокойно готовил команду к следующему сезону«, — рассказал Гурцкая в эфире YouTube-канала “Это футбол, брат”.
Напомним, что с 5 апреля Адиев совмещает посты в «Ахмате» и сборной Казахстана. С российским клубом у него соглашение рассчитано до конца сезона, а с национальной командой — до конца года.
28 апреля «Ахмат» примет на своем поле «Пари НН».