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15:40 (мск), источник: Vesti.kz

Агент рассказал о будущем главного тренера сборной Казахстана

Футбольный агент Тимур Гурцкая хотел бы, чтобы Магомед Адиев продолжил работу в «Ахмате» в следующем сезоне, передают Vesti.kz.

Ахмат
КазахстанПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: КФФ

Грозненский клуб под его руководством выиграл два матча подряд в российской премьер-лиге (РПЛ) и с 26 очками поднялся на 11-е место в таблице.

«Ахмату» эти три очка были необходимы. Понятно, что они не обезопасили себя от вылета, но хотя бы какой-то кислород появился. Я очень хотел бы, чтобы Мага Адиев остался и спокойно готовил команду к следующему сезону«, — рассказал Гурцкая в эфире YouTube-канала “Это футбол, брат”.

Напомним, что с 5 апреля Адиев совмещает посты в «Ахмате» и сборной Казахстана. С российским клубом у него соглашение рассчитано до конца сезона, а с национальной командой — до конца года.

28 апреля «Ахмат» примет на своем поле «Пари НН».

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