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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендир «Ахмата»: надеюсь, договоримся с федерацией футбола Казахстана, и Адиев останется

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил надежду, что клубу удастся договориться с федерацией футбола Казахстана о том, чтобы Магомед Адиев продолжил работать на посту главного тренера грозненской команды.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Гендир «Ахмата»: надеюсь, договоримся с федерацией футбола Казахстана, и Адиев останется | Источник: Чемпионат.com

«Адиев пришёл за день до его первой игры в “Ахмате”. В последнее время он работал в сборной Казахстана и доказал всем, что он хороший специалист.

Если брать ту же игру с “Балтикой”, то не знаю, что там произошло, — какое-то затмение. Может, гипноз сверху. Как угодно можно это обзывать, но ответа ни у кого нет, ребята тоже не понимают. Видно, что команда не в очень хорошем психологическом состоянии, но она бьётся. Матч с ЦСКА это показал: вроде проигрывали, но перевернули игру.

Конечно, у Адиева есть кредит доверия в “Ахмате”. Не будет никакого “вдруг”. Надеемся, что мы договоримся с федерацией футбола Казахстана, и он останется», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, на текущий момент Адиев совмещает работу в «Ахмате» и сборной Казахстана.

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