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15:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ташуев: Семейные проблемы решились уже сегодня, готов работать

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о том, что готов приступить к работе.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Ташуев: «Семейные проблемы решились уже сегодня, готов работать» | Источник: Спорт-Экспресс

— Конкретной паузы я не брал, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт». — Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать.

— Тогда, получается, решение об уходе из «Факела» было обоюдным?

— Я не могу передавать разговор с руководством. Не имею права делать это по контракту. Оставим все как есть.

26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам. Позже Ташуев в интервью «СЭ» заявил, что в течение двух недель планирует разобраться со своими проблемами в семье.

В тот же день «Факел» объявил о назначении главным тренером Игоря Черевченко.

На данный момент воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

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