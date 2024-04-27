Ташуев: «Семейные проблемы решились уже сегодня, готов работать» | Источник: Спорт-Экспресс

— Конкретной паузы я не брал, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт». — Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать.

— Тогда, получается, решение об уходе из «Факела» было обоюдным?

— Я не могу передавать разговор с руководством. Не имею права делать это по контракту. Оставим все как есть.

26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам. Позже Ташуев в интервью «СЭ» заявил, что в течение двух недель планирует разобраться со своими проблемами в семье.

В тот же день «Факел» объявил о назначении главным тренером Игоря Черевченко.