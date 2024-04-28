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01:28 (мск), источник: Sport24

Семин назвал Тюкавина сильнейшим российским футболистом в РПЛ

Российский тренер Юрий Семин высказался о прогрессе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Можно ли его назвать сильнейшим? Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих. Способен ли он проявить себя в Европе? Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведет концовку сезона. Если Константин забьет несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства», — цитирует Семина RT.

В текущем сезоне нападающий забил 14 голов в 32-х матчах и отдал 9 результативных передач.

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