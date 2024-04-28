Семин назвал Тюкавина сильнейшим российским футболистом в РПЛ

«Можно ли его назвать сильнейшим? Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих. Способен ли он проявить себя в Европе? Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведет концовку сезона. Если Константин забьет несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства», — цитирует Семина RT.