Матчами «Спартак» — «Локомотив» и «Динамо» — «Зенит» откроется 26-й тур РПЛ

Сразу два выделяющихся матча ждут болельщиков в этом туре. Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с московским «Динамо». Команды продолжают борьбу за чемпионство, петербургская команда с 50 очками лидирует в таблице РПЛ, «Динамо» с 44 очками располагается на третьей позиции, вторым идет «Краснодар», имеющий в активе 49 очков. В прошлом матче РПЛ «Зенит» уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:2, что добавило интриги в борьбе за чемпионство. «Динамо», наоборот, набрало ход и одержало победы в последних двух матчах чемпионата — с «Оренбургом» (2:1) и «Пари НН» (4:1).

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 26, 28.04.2024, 19:15 Динамо - Зенит -

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что матч с «Зенитом» будет определяющим для бело-голубых в контексте борьбы за чемпионство. «Для “Динамо” это решающая игра, когда можно замахнуться на борьбу за чемпионство, — сказал Булыкин. — И при удачном раскладе у “Динамо” будут хорошие шансы поучаствовать в чемпионской гонке. Мы видим, что шансы на победу у “Динамо” есть. “Зенит” не такой сильный, как всегда: и “Рубину” проиграл, и “Динамо” проигрывал в этом сезоне. Поэтому я не удивлюсь, если игра будет тяжелой для “Зенита” и “Динамо” выиграет. Игра будет очень тяжелой для обеих команд, поскольку им нужны очки. Ничья не нужна никому, обе команды будут играть на победу, и тем интересен этот матч. Сам тур очень интересный, и оба матча, “Спартак” — “Локомотив” и “Динамо” — “Зенит”, очень интересны в плане расклада в турнирной таблице».

«Динамо» и «Зенит» проведут четвертый матч в текущем сезоне. В игре первой части чемпионата России московская команда на выезде обыграла «Зенит» со счетом 3:2. Также команды встречались в ¼ финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, обменявшись домашними победами. «Динамо» оказалось сильнее со счетом 1:0, «Зенит» выиграл со счетом 2:0.

Перед началом игры пройдет автограф-сессия с участием двукратной чемпионки мира по фигурному катанию и серебряного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой. Матч пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 19:15 мск.

Столичное дерби

Также в воскресенье московский «Спартак» на своем поле сыграет со столичным «Локомотивом». Матч пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 16:15 мск. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Железнодорожники с 41 очком располагаются на четвертой позиции. Встреча команд в первой части чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 26, 28.04.2024, 16:15 Спартак - Локомотив -

В матче с «Локомотивом» из-за дисквалификации не примет участия один из основных защитников «Спартака» Алексис Дуарте. В игре прошлого тура с ЦСКА он получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне. Красно-белые обратились в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой отменить желтую карточку. Эпизод был передан на рассмотрение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза, которая решила, что предупреждение было показано верно.

Ранее в субботу «Спорт-Экспресс» сообщил, что матч с «Локомотивом» из-за травмы с большой долей вероятности пропустит капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия, который из-за повреждения не смог сыграть в прошлом туре. Агент игрока Вадим Шпинев сообщил ТАСС, что Джикия готовится к игре с «Локомотивом» по индивидуальной программе. У железнодорожников по причине перебора желтых карточек не сыграет капитан и полузащитник команды Дмитрий Баринов.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 26, 28.04.2024, 14:00 Ахмат - Пари Нижний Новгород -

Другие матчи дня

В первой игре воскресенья грозненский «Ахмат» дома сыграет с «Пари Нижний Новгород», встреча начнется в 14:00 мск. Нижегородская команда подходит к матчу с серией из пяти поражений в РПЛ, в последний раз подопечные Сергея Юрана победили 9 марта, когда в гостях оказались сильнее «Рубина» (1:0). «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Пари НН» с 28 очками располагается на 10-й позиции.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 26, 28.04.2024, 21:30 Балтика - ЦСКА -

ЦСКА в заключительной встрече игрового дня на выезде проведет матч с калининградской «Балтикой», игра начнется в 21:30 мск. Армейский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Балтика» с 23 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. Команды сыграют в четвертый раз в этом сезоне, ЦСКА дважды обыграл калининградцев в ½ финала «пути РПЛ» Кубка России (1:0, 2:0), а также оказался сильнее в игре чемпионата (1:0).