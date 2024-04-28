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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Краснодара» все шансы на титул! Его график проще, чем у «Зенита» и «Динамо»

Изучаем календарь, в котором у команды Мусаева меньше матчей, чем у конкурентов.

Краснодар
Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Краснодар"

В борьбе за золото чемпионата России началось самое интересное — интригующий финиш! За пять туров до завершения сезона РПЛ действующий чемпион «Зенит» не кажется таким фаворитом, как прежде, после домашнего поражения от «Рубина» (0:2). «Краснодар» наступает на пятки, «Динамо» тоже ещё в деле. У команды Мурада Мусаева в мае будет менее трудный график, поскольку «быки», в отличие от петербуржцев и москвичей, уже не выступают в Кубке России. Зато команда Марцела Лички трижды сыграет дома. Изучаем календарь претендентов на титул.

26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Крылья Советов» — «Краснодар»

В ближайшем туре матч между «Динамо» и «Зенитом» — ключевой с точки зрения «золотой» гонки. Победа команды Сергея Семака фактически выкинет столичного конкурента из борьбы за чемпионство, так как отставание бело-голубых от действующего чемпиона увеличится до девяти очков. Успех же хозяев по-настоящему вернёт их в эту гонку: в таком случае москвичи будут всего в трёх очках от петербуржцев. Ничья — на руку «Краснодару». Любопытно, что «Динамо» набирает дома очков даже меньше (63,9%), чем «Зенит» на выезде (66,7%). «Быки», в свою очередь, играют в Самаре. Команда Игоря Осинькина в этом сезоне РПЛ очень хороша на своём поле, где проиграла лишь однажды и берёт 69,4% очков. По результатам домашних матчей «Крылья Советов» уступают только самому «Краснодару». Но если команда Мусаева всё же выиграет, то поднимется на первое место в случае осечки «Зенита».

Источник: ФК "Краснодар"

27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Краснодар» — «Ахмат», «Динамо» — «Сочи»

Перед 27-м туром у «Краснодара» будет преимущество, так как южане смогут готовиться к матчу в стандартном недельном цикле. «Зенит» в середине недели сыграет с ЦСКА в первой встрече финала Пути РПЛ Кубка России, а «Динамо» — со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов. Как на сегодняшний «Зенит» способен повлиять график с двумя матчами за неделю, мы увидели в последних двух турах: натужная победа над «Оренбургом» (1:0) и поражение от «Рубина» (0:2) в домашних играх.

Все три претендента на чемпионство встретятся с командами, борющимися за выживание. Но лучший в лиге по результатам домашних матчей «Краснодар» (82,1% очков) сыграет с «Ахматом» на своём поле. «Динамо» тоже никуда не нужно путешествовать: после кубкового дерби бело-голубые примут «Сочи», который будет отчаянно цепляться за последний шанс остаться в РПЛ. А вот «Зенит» ждёт традиционно непростой даже для топов выезд в Воронеж. Правда, сейчас трудно прогнозировать, как отразится на «Факеле» замена Сергея Ташуева на Игоря Черевченко. По результатам весны 2024 года хуже воронежцев только «Пари НН».

Источник: ФК "Зенит"

28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар», «Балтика» — «Динамо»

Май для «Зенита» — месяц битв с ЦСКА. В 28-м туре петербуржцы сыграют с армейцами в чемпионате, а ещё через четыре дня примут команду Владимира Федотова на «Газпром Арене» в ответной игре финала Пути РПЛ Кубка России. Жертвовать ни одним из этих матчей в «Зените» не захотят, ведь на кону два трофея, но понятно, что борьба за чемпионство в приоритете.

«Краснодар» и «Динамо», в отличие от «Зенита», сыграют в 28-м туре на выезде. Если «Спартак» пройдёт в финал Пути регионов, то это может стать плюсом для «быков». Не исключено, что Владимир Слишкович прибережёт кого-то из лидеров команды к кубковому матчу в середине недели. «Динамо» же снова будет ждать противостояние с мотивированным борьбой за выживание соперником. «Балтика» в Калининграде значительно опаснее, чем на чужих полях (50% очков дома против 12,8% очков в гостях).

Источник: Чемпионат.com

29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар», «Динамо» — «Крылья Советов»

В Грозном «Зенит» снова сыграет второй матч за неделю — после ответной встречи финала Пути РПЛ Кубка России. С другой стороны, «Ахмат» до последнего тура (скандальной победы над «Сочи») был худшим в этом чемпионате по результатам в домашних матчах. Очевидно, результат во многом зависит от того, насколько команда Магомеда Адиева будет мотивирована турнирным положением — сохранится ли к тому моменту угроза вылета.

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То же самое можно сказать и про матч «Краснодара» в Сочи. Если команда Роберта Морено к этому времени оформит вылет из РПЛ, то во встрече с «быками» сочинцам придётся искать ещё какую-то мотивацию, кроме турнирной. Выпрашивать премиальные у «Зенита», судя по истории с Русланом Безруковым, не стоит.

«Динамо», как и «Зенит», может провести два матча за неделю, если выйдет в финал Пути регионов. А вот в случае кубкового поражения от «Спартака» команда Лички получит возможность готовиться к 29-му туру в недельном цикле. У «Крыльев Советов» особой турнирной мотивации на финише, видимо, уже не будет.

30-й тур: «Зенит» — «Ростов», «Краснодар» — «Динамо»

На последний тур составители календаря, словно по заказу, поставили встречу «Краснодара» с «Динамо». Было бы красиво, если бы «быки» завоевали своё первое чемпионство в истории (да и вообще первый трофей за всю короткую историю клуба) перед своими болельщиками и во встрече с конкурентом. Желательно, чтобы команда Мусаева ещё и выиграла «золотой» матч у любящего открытый футбол «Динамо» с каким-нибудь сумасшедшим счётом вроде 4:3, чтобы Сергей Галицкий совсем был счастлив.

«Зенит» тоже может в 30-м туре взять золото на глазах у своих болельщиков. Однако соперник у сине-бело-голубых будет непростой — «Ростов», набравший этой весной больше всех очков в РПЛ. Валерий Карпин имеет шанс насолить чемпиону в Санкт-Петербурге, где тренера экс-спартаковца обычно встречают не слишком тепло.

Автор: Анатолий Романов

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