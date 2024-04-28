Футболист «Спартака» Джикия не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия восстанавливается после травмы и не сыграет в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Спартака».

Игра «Спартака» с «Локомотивом» пройдет в воскресенье на «Лукойл-Арене» и начнется в 16:15 мск. Джикия из-за повреждения пропустил матч против ЦСКА (0:0), игра прошла в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ 25 апреля.

«Джикия продолжает восстановление. Как мы сообщали ранее, он получил небольшое повреждение», — сообщили в пресс-службе.

Вместе с командой на матч приехал нигерийский полузащитник Виктор Мозес, который из-за травмы не выступал за «Спартак» с 14 марта. Тогда футболист сыграл за красно-белых в ответном матче ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (3:1).