«Ахмат» в большинстве разгромил «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:00 по московскому времени и закончился разгромной победой хозяев со счётом 5:1.

На 26-й минуте игры нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в игре. Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе сравнял счёт на 42-й минуте встречи. Спустя семь минут, в компенсированное время первого тайма, полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов вывел хозяев вперёд.

На 53-й минуте игры форвард грозненцев Мохамед Конате оформил дубль, забив третий мяч «Ахмата» в матче. На 64-й минуте игры защитник «Ахмата» Милош Шатара забил четвертый гол и довёл счёт до разгромного. За две минуты до конца основного времени игры нападающий грозненцев Лечи Садулаев забил пятый мяч, установив окончательный счёт в матче.

Отметим, что гости играли вдесятером с 58-й минуты игры, когда с поля после второй жёлтой карточки был удалён защитник «Пари НН» Кирилл Боженов.