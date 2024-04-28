Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Акрон
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Алания
Футбол. Первая лига
17:00
Ленинградец
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Унион Б
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Брайтон
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Клермон Фут
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Мальорка
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Гранада
Осасуна
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Химки
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
18:30
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Эмполи
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Рома
Футбол. Первая лига
19:00
Кубань
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
19:15
Динамо
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Райо Вальекано
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
51
Футбол. Зарубежный
14:00
Метц
Лилль
12
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Сокол
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Торино
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Хайденхайм
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ланс
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Волгарь
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
51
25.04
ЦСКА
Спартак
00
25.04
Ахмат
Сочи
10
25.04
Факел
Крылья Советов
01
25.04
Урал
Ростов
01
24.04
Зенит
Рубин
02
24.04
Краснодар
Балтика
32
24.04
Пари Нижний Новгород
Локомотив
23
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Юран уволен из «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата»

Российский специалист Сергей Юран уволен с поста главного тренера «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата» со счетом 1:5 в матче 26-го тура РПЛ.

Ахмат
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Согласно данным источника, перед игрой руководство приняло решение, что уволит тренера в случае поражения.

Напомним, это поражение стало шестым подряд для нижегородской команды. После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 11-е место.

54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

Ахмат
5:1
Первый тайм: 2:1
Пари Нижний Новгород
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь