Экс-игрок «Кайрата» отметил работу Адиева в РПЛ
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал об очередной победе в чемпионате России над «Пари НН» и рассказал о совместной работе с Магомедом Адиевым, передают Vesti.kz.
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал об очередной победе в чемпионате России над «Пари НН» и рассказал о совместной работе с Магомедом Адиевым, передают Vesti.kz.
Конате в прошедшей встрече оформил дубль, «Ахмат» одержал победу со счетом 5:1.
«Эмоции прекрасные. Выиграли очень хорошо, [до этого] была плохая ситуация. Сейчас мы стараемся быть командой. Это получается. Мы очень рады, [что добыли] три очка. Послезавтра начнем готовиться к другой игре. Морально главный тренер пытается нам помогать. Физическая форма уже есть, мы готовы. Морально было тяжело, он помогает, у нас все получается», — сказал Конате в эфире «Матч ТВ».
Адиев во главе «Ахмата» одержал третью победу подряд в РПЛ.
Отметим, что Конате ранее выступал за «Кайрат», в 2017 году он провел сезон в дублирующей команде алматинского клуба.