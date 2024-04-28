Экс-игрок «Кайрата» отметил работу Адиева в РПЛ

«Эмоции прекрасные. Выиграли очень хорошо, [до этого] была плохая ситуация. Сейчас мы стараемся быть командой. Это получается. Мы очень рады, [что добыли] три очка. Послезавтра начнем готовиться к другой игре. Морально главный тренер пытается нам помогать. Физическая форма уже есть, мы готовы. Морально было тяжело, он помогает, у нас все получается», — сказал Конате в эфире «Матч ТВ».