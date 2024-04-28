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22:46 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Кайрата» отметил работу Адиева в РПЛ

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал об очередной победе в чемпионате России над «Пари НН» и рассказал о совместной работе с Магомедом Адиевым, передают Vesti.kz.

Ахмат
КайратПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

Конате в прошедшей встрече оформил дубль, «Ахмат» одержал победу со счетом 5:1.

«Эмоции прекрасные. Выиграли очень хорошо, [до этого] была плохая ситуация. Сейчас мы стараемся быть командой. Это получается. Мы очень рады, [что добыли] три очка. Послезавтра начнем готовиться к другой игре. Морально главный тренер пытается нам помогать. Физическая форма уже есть, мы готовы. Морально было тяжело, он помогает, у нас все получается», — сказал Конате в эфире «Матч ТВ».

Адиев во главе «Ахмата» одержал третью победу подряд в РПЛ.

Отметим, что Конате ранее выступал за «Кайрат», в 2017 году он провел сезон в дублирующей команде алматинского клуба.

Ахмат
5:1
Первый тайм: 2:1
Пари Нижний Новгород
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