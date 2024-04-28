«Зенит» проиграл «Динамо» и потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

Гол забил Константин Тюкавин (77-я минута).
«Динамо» и «Зенит» провели четвертый матч в текущем сезоне. 6 августа бело-голубые обыграли «Зенит» на выезде в РПЛ со счетом 3:2. В четвертьфинале «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России команды одержали по домашней победе: «Динамо» переиграло «Зенит» со счетом (1:0), «Зенит» был сильнее на своем поле (2:0).
«Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ, 24 апреля команда проиграла на своем поле казанскому «Рубину» (0:2).
Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков, и на одно очко опережает «Краснодар», который в 26-м туре на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 29 апреля. «Динамо» идет третьим с 47 очками. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 6 мая, «Динамо» днем ранее примет «Сочи».