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21:15 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проиграл «Динамо» и потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома со счетом 1:0 обыграло петербургский «Зенит» в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Гол забил Константин Тюкавин (77-я минута).

«Динамо» и «Зенит» провели четвертый матч в текущем сезоне. 6 августа бело-голубые обыграли «Зенит» на выезде в РПЛ со счетом 3:2. В четвертьфинале «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России команды одержали по домашней победе: «Динамо» переиграло «Зенит» со счетом (1:0), «Зенит» был сильнее на своем поле (2:0).

«Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ, 24 апреля команда проиграла на своем поле казанскому «Рубину» (0:2).

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков, и на одно очко опережает «Краснодар», который в 26-м туре на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 29 апреля. «Динамо» идет третьим с 47 очками. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 6 мая, «Динамо» днем ранее примет «Сочи».

Динамо
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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