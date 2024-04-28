«Зенит» проиграл «Динамо» и потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

«Динамо» и «Зенит» провели четвертый матч в текущем сезоне. 6 августа бело-голубые обыграли «Зенит» на выезде в РПЛ со счетом 3:2. В четвертьфинале «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России команды одержали по домашней победе: «Динамо» переиграло «Зенит» со счетом (1:0), «Зенит» был сильнее на своем поле (2:0).