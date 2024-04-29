«В проклятия не верю». Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» | Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Зенит» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл в Москве «Динамо» со счетом 0:1. «Зенит» потерпел второе сухое поражение кряду, а также проиграл в шестой раз в нынешнем сезоне РПЛ. За последние два сезона у «Зенита» в сумме было пять поражений.

«Зенит» в этом сезоне прокляли? Я вообще в проклятия не верю. Конечно, таких матчей очень много, где в той или иной степени мы, скажем так, ни по игре, ни по качеству игры не должны были терять очки. Но это футбол. Значит, существуют другие материи, которые позволяют в тех или иных моментах одной команде побеждать, другой, наоборот, не побеждать. Я думаю, что нужно работать, трудиться и уже в конце сезона подводить итоги«, — сказал Семак, слова которого приводит официальный сайт “Зенита”.