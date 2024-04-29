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03:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«В проклятия не верю». Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выразил сожаление в связи с тем, что его команде зачастую не удается побеждать в матчах, в которых она владеет игровым преимуществом.

Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«В проклятия не верю». Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» | Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Зенит» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл в Москве «Динамо» со счетом 0:1. «Зенит» потерпел второе сухое поражение кряду, а также проиграл в шестой раз в нынешнем сезоне РПЛ. За последние два сезона у «Зенита» в сумме было пять поражений.

«Зенит» в этом сезоне прокляли? Я вообще в проклятия не верю. Конечно, таких матчей очень много, где в той или иной степени мы, скажем так, ни по игре, ни по качеству игры не должны были терять очки. Но это футбол. Значит, существуют другие материи, которые позволяют в тех или иных моментах одной команде побеждать, другой, наоборот, не побеждать. Я думаю, что нужно работать, трудиться и уже в конце сезона подводить итоги«, — сказал Семак, слова которого приводит официальный сайт “Зенита”.

«Я в качестве игрока пять раз подряд не выигрывал чемпионат в одной команде. Что касается мотивации, то это действительно сложно. Конечно, сейчас в атаке мы смотримся не так ярко, как нам хотелось бы, но что касается движения, можно посмотреть отчеты, сколько ребята бегают. Они стараются. Конечно, очень сложно на каждую игру выходить как на последнюю», — отметил тренер.

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