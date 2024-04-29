«В проклятия не верю». Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита»

В воскресенье «Зенит» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл в Москве «Динамо» со счетом 0:1. «Зенит» потерпел второе сухое поражение кряду, а также проиграл в шестой раз в нынешнем сезоне РПЛ. За последние два сезона у «Зенита» в сумме было пять поражений.
«Зенит» в этом сезоне прокляли? Я вообще в проклятия не верю. Конечно, таких матчей очень много, где в той или иной степени мы, скажем так, ни по игре, ни по качеству игры не должны были терять очки. Но это футбол. Значит, существуют другие материи, которые позволяют в тех или иных моментах одной команде побеждать, другой, наоборот, не побеждать. Я думаю, что нужно работать, трудиться и уже в конце сезона подводить итоги«, — сказал Семак, слова которого приводит официальный сайт “Зенита”.
«Я в качестве игрока пять раз подряд не выигрывал чемпионат в одной команде. Что касается мотивации, то это действительно сложно. Конечно, сейчас в атаке мы смотримся не так ярко, как нам хотелось бы, но что касается движения, можно посмотреть отчеты, сколько ребята бегают. Они стараются. Конечно, очень сложно на каждую игру выходить как на последнюю», — отметил тренер.