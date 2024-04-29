Сергей Юран официально уволен с поста главного тренера «Пари НН» | Источник: Чемпионат.com

«Решение совета директоров футбольного клуба “Пари Нижний Новгород” — принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана. От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба “Пари НН”.

Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов. В ближайшие время будут приняты кадровые решения, о которых будет объявлено дополнительно", — написано в сообщении гендиректора клуба.

54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Юран уволен с поста главного тренера «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в матче 26-го тура РПЛ.