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10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Исторический разгром ЦСКА от Игнашевича! Так, стоп, засчитали гол, которого не было?!

«Балтика», ты великолепна!

Балтика
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Балтика"

ЦСКА в последнее время плохо — домашнее поражение от «Ахмата» (1:2), унылая ничья со «Спартаком» (0:0). Нужно было исправиться в гостях у «Балтики», которая как раз на ходу: вынесла на выезде тех же грозненцев (7:1), дома переборола «Крылья» (2:1) и достойно боролась с «Краснодаром» (2:3).

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 26, 28.04.2024, 21:30

Балтика3ЦСКА1

На самом деле, от данного противостояния можно было уже подустать. В апреле команды сошлись в третий раз. В Кубке дважды победили армейцы (2:0, 1:0), да и в первом круге сильнее оказались они же (1:0). Сегодня итог получился противоположным!

Федотов удивил со стартовым составом: впервые за четыре матча там появился злой гений «Балтики» Давила (закинул ей два гола), а 18-летний Кисляк в РПЛ ранее провёл только одну минуту. Плюс после дисквалификации ворвался в основу Дивеев. Компанию в обороне ему составил Лукин — Роша всё ещё забанен. На лавке остались Агапов, Обляков, Мендес и Заболотный. Логично, ведь скоро бороться в Кубке с «Зенитом».

У калининградцев карточек перебрал Кузьмин, по-прежнему вне игры Гузина и Фамейе, а в остальном ростер был сильнейшим. Сегодня, кстати, стало известно, что Джоэль окончательно поломался на заключительном этапе реабилитации и выбыл до конца сезона.

В первом тайме голов не случилось, хотя попыток хватало. Из-за плотности игры — в основном издали. Опасно били Чалов (дважды) и Давила с одной стороны, Жиров — с другой. Лучшие шансы не использовали Лисакович и вновь Давила. Белорус поймал передачу Энрикеса и из выгодной позиции промазал в дальний угол. Чилиец же отреагировал на подачу Келлвена и в касание с угла вратарской не прошил Латышонка.

А в начале второй половины матча случилось историческое событие — «Балтика» впервые в РПЛ-2023/2024 заработала 11-метровый. Система VAR полноценно не работала в первом тайме, и её как раз починили в перерыве. Вовремя. Алекс Фернандес влетел в штрафную и напоролся на фол Келлвена. Арендованный у ЦСКА Бистрович мощно пальнул в правую от себя девятку и забил, хоть Акинфеев и угадал направление удара.

Вот и отдавай после этого игроков соперникам по чемпионату. Кристиян, к слову, армейцам сейчас пригодился бы.

Федотова такой сценарий не устроил, и он провернул тройную замену: убрал Лукина, Кисляка и Келлвена, выпустив сильнейших (не считая отбывшего на Кубок Азии U23 Файзуллаева) — Агапова, Облякова и Заболотного.

Армейцы перестроились с трёх центральных защитников на двух и раскрылись. «Балтика» их едва на этом не подловила. Дважды за несколько минут:

  • Козлов забросил в штрафную на Энрикеса. Чилиец не реализовал убойный шанс, неточно закрутив в дальний угол;
  • Мойзес глупо потерял мяч в центре поля. Алекс Фернандес сыграл на перехвате, убежал один на один с Акинфеевым и, не сближаясь, пробил. Игорь спас.

Вечно так продолжаться не могло. На 77-й минуте Алекс Фернандес принял пас Козлова, продвинулся вперёд и шандарахнул издали вправо. Акинфеев проводил мяч взглядом. У зенитовского воспитанника, кстати, этой весной уже 3+4. Кажется, кое-кого летом вернут в Петербург.

Не прошло и 10 минут, как счёт стал разгромным. Дальний удар Капленко — рикошет от ноги Дивеева — гол.

Единственный настоящий шанс забить во втором тайме у ЦСКА появился на 90-й минуте. Агапов навесил, Глебов пробил головой, и Латышонок вроде бы засейвил. Мяч, судя по всему, не пересёк линию ворот. Но судьи в лице Яна Бобровского и VAR гол засчитали!

Ну очень спорный момент. Хорошо хоть на результат он никак не повлиял. «Балтика» за последний месяц забрала четыре победы в шести матчах РПЛ с общей разницей голов 16:7. Ещё раз, 16:7! От команды, которая была очевидным кандидатом на вылет. Браво, Игнашевич. Единственный же шанс ЦСКА спасти сезон — второй год подряд взять Кубок.

Автор: Георгий Илющенко

Балтика
3:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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