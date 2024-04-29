С детства за «Динамо»: главе «Зенита» припомнили слова о «бело-голубых»
«Динамо» после матча с «Зенитом» напомнило о словах Медведева про любимый клуб.
«Динамо» после матча с «Зенитом» напомнило о словах Медведева про любимый клуб.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» после победы над «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выложило в своем Telegram-канале архивное видео, на котором председатель правления петербургского футбольного клуба Александр Медведев признался, что является болельщиком «бело-голубых».
В воскресенье столичный клуб обыграл «Зенит» со счетом 1:0. После матча «бело-голубые» опубликовали в социальных сетях отрывок с церемонии празднования победы хоккейного «Динамо» в Кубке Гагарина весной 2012 года. Занимавший тогда пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Медведев обратился к победителям: «Как болельщик “Динамо” с детских лет поздравляю родной клуб! “Динамо”, вперед».
«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча за сезон в чемпионате России. За четыре тура до финиша «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.