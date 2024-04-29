Салихова: ЦСКА нужно выйти в футболках с моей цитатой «Это не кони, а клячи»

— Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами. Подойдёт одна из последних: «ЦСКА — это не кони, а клячи», — приводит слова Салиховой Metaratings .

Напомним, матч 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Балтикой» состоялся накануне, 28 апреля. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1.

Автором единственного гола у гостей стал нападающий Кирилл Глебов. При этом эпизод с данным забитым мячом, который засчитал судья Бобровский, получился спорным. После этого матча «Балтика» набрала 26 очков и занимает 12-е место в нынешнем сезоне РПЛ, покинув зону вылета, в которой находилась до этого матча. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке.