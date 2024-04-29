Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
Урал
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
Факел
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ростов
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
28.04
Балтика
ЦСКА
31
28.04
Динамо
Зенит
10
28.04
Спартак
Локомотив
32
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
51
25.04
ЦСКА
Спартак
00
25.04
Ахмат
Сочи
10
25.04
Факел
Крылья Советов
01
25.04
Урал
Ростов
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 29 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Краснодар».

Краснодар
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Матч начнётся в 13:00 мск.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Ороско, Шитов.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кади, Кастаньо, Кордоба, Виктор Са.

Напомним, в последний раз команды играли друг с другом в ноябре прошлого года. Тогда в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Краснодар» (2:1). По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Краснодар» занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. При этом «быки» сыграли на одну игру меньше.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь