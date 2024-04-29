«Крылья Советов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Напомним, в последний раз команды играли друг с другом в ноябре прошлого года. Тогда в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Краснодар» (2:1). По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Краснодар» занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. При этом «быки» сыграли на одну игру меньше.