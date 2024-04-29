«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и не смог обойти «Зенит» в таблице РПЛ

САМАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» в меньшинстве сыграли вничью со счетом 0:0 с самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 8-й минуте арбитр встречи Сергей Карасев отменил гол защитника «Краснодара» Сергея Волкова после видеопросмотра. На 64-й минуте Карасев удалил Волкова с поля за вторую желтую карточку.

«Краснодар» набрал 50 очков в 26 матчах и сравнялся с лидирующим «Зенитом», но занимает вторую строчку по разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Третье место занимает московское «Динамо» (47 очков в 26 играх). «Крылья Советов» идут шестыми, имея в активе 40 очков после 26 встреч.