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15:08 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и не смог обойти «Зенит» в таблице РПЛ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 0:0.

Краснодар
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Крылья Советов"

САМАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» в меньшинстве сыграли вничью со счетом 0:0 с самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 8-й минуте арбитр встречи Сергей Карасев отменил гол защитника «Краснодара» Сергея Волкова после видеопросмотра. На 64-й минуте Карасев удалил Волкова с поля за вторую желтую карточку.

«Краснодар» набрал 50 очков в 26 матчах и сравнялся с лидирующим «Зенитом», но занимает вторую строчку по разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Третье место занимает московское «Динамо» (47 очков в 26 играх). «Крылья Советов» идут шестыми, имея в активе 40 очков после 26 встреч.

В следующем матче подопечные Мурада Мусаева 4 мая дома примут грозненский «Ахмат», «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с «Оренбургом».

Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
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