«Краснодар», ну так нельзя

Главная интрига встречи заключалась только в одном: сможет ли «Краснодар» вновь вернуться на первое место. Команда находилась там большую часть сезона, весной опустилась на второе, а теперь новый шанс, ведь «Зенит» умудрился проиграть два матча подряд. Правда, соперник для победы (а только она выводила «быков» в лидеры) попался не самый подходящий. «Крылья» проводят классный и довольно ровный сезон. Да, есть спады, но при этом шансы зацепиться за топ-4 имеются. А такого у Самары не было очень давно.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 26, 29.04.2024, 13:00 Крылья Советов 0 Краснодар 0

Мурад Мусаев в этой игре не мог рассчитывать на Олусегуна — парень пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. Но все остальные были готовы. А мотивация особенная — Мусаев признавался, что вернулся в «Краснодар», чтобы продолжить борьбу за титул. И вот он — реальный шанс. Побеждай и становись фаворитом гонки, учитывая не самый трудный календарь. Оставалось меньшее — забить несколько мячей сопернику (да или хотя бы один), который как раз и отличается классной атакой, но не самой надёжной обороной.

Кстати, «Краснодар» это сделал уже на восьмой минуте. Виктор Са — один из самых активных игроков команды в первом тайме — через рикошет здорово навесил в штрафную, там Волков опередил Горшкова и затолкал мяч в сетку. Гости уже отпраздновали, но в это время видеоассистенты разбирали эпизод на молекулы. В итоге в момент удара Волкова обнаружили, что мяч коснулся его руки. Карасёв на весь стадион объявил, что не засчитан. Его решение поддержал эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов.

«Мяч попал не в плечо, а в руку игроку “Краснодара” — она выставлена в сторону, мяч попал ближе к краю рукава. Такой гол нельзя было засчитывать, правильное решение — отмена гола». Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ

Вообще, «Краснодар» в первые 45 минут был активнее. И точно агрессивнее. Ощущение от возможного возвращения на первое место явно возбуждало. Правда, не всегда с позитивной стороны. Уже к 20-й минуте жёлтые за разговоры получил Мурад Мусаев и Кади. А дальше уже можно было принимать ставки — когда бразилец получит вторую жёлтую карточку. Он действительно несколько раз сфолил, но Карасёв относился к нему уж очень благосклонно.

К 25-й минуте «Краснодар» сделал ещё несколько хороших подходов к воротам. Виктор Са запустил мяч слишком высоко от ворот, хотя позиция была хорошей. А Алонсо здорово бил после подачи углового, но прямо в руки Ломаеву.

«Краснодар» свои шансы не реализовал. А следом пришло время «Крыльев» упускать возможности. Для них их создал Сафонов, который вынес мяч точно на Салтыкова, который выбегал почти 1 на 1. Но парень совсем неудачно пробил. Следом Констанца имел шанс, но вратарь справился.

Команды точно наиграли хотя бы на пару голов по итогам первой половины встречи. Однако не везло всем. В перерыве тренеры обошлись без замен, а уже на 52-й минуте Кади мог открывать счёт — получил классную передачу без сопротивления бил головой, но немного неточно.

Парадокс, но это был последний классный момент «Краснодара» в матче. Ближе к середине второго тайма «Крылья» забрали инициативу и стали создавать для себя шансы — Сафонов вытащил удары Шитова, Констанцы, а потом случился эпизод, который сильно повлиял на шансы гостей победить. Волков бестолково сыграл на фланге, придержав за футболку Салтыкова. Карасёв прибежал к нему с жёлтой карточкой, которая стала для защитника второй.

Естественно, это подарок для «Крыльев». Они включились ещё агрессивнее — били в штангу, перекладину, что-то тащил Сафонов. В такой ситуации Осинькин даже выпустил Гарре, для которого это был первый матч в году. Но самарцам уж очень не везло.

Да и всегда был риск пропустить — «Краснодар» хоть и оборонялся большими силами, но в любой момент мог выскочить в контратаку. В итоге команды доиграли до добавленного времени без забитых мячей, но никто из соперников так и не побежал вперёд с навалом. Мусаев сделал оборотельную замену (вместо Сперцяна вышел Кайо), а футболисты гостей чаще показали назад, чем вперёд. Да и Сафонов никуда не спешил, начиная атаки.

«Краснодар» догнал «Зенит» по очкам, но остался вторым из-за преимущества петербуржцев по личным встречам. Так играть команде, которой главный конкурент дарит нереальный шанс, конечно, нельзя. Теперь всё снова в ногах игроков «Зенита». И допустят ли петербуржцы новую ошибку — большой вопрос.