«Урал» вырвал ничью у «Рубина» в матче 26-го тура РПЛ | Источник: ФК «Рубин»

Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:15 по московскому времени. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 43-й минуте. «Голом в раздевалку» отметился албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, совершивший потрясающий сольный проход. На 86-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич сравнял счёт в матче.