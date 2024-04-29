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17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» вырвал ничью у «Рубина» в матче 26-го тура РПЛ

Сегодня, 29 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Рубин» и «Урал».

Рубин
УралПремьер-лига: таблица и календарь
«Урал» вырвал ничью у «Рубина» в матче 26-го тура РПЛ | Источник: ФК «Рубин»

Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:15 по московскому времени. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 43-й минуте. «Голом в раздевалку» отметился албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, совершивший потрясающий сольный проход. На 86-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич сравнял счёт в матче.

После этой игры в активе «Рубина» стало 37 очков. Казанский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 25 очками находится на предпоследнем, 15-м, месте.

Рубин
1:1
Первый тайм: 1:0
Урал
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