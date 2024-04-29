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17:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мусаев прокомментировал игру «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» могут занести себе в актив ничью на выезде в матче с самарскими «Крыльями Советов», впереди у команды еще четыре «финала», заявил главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев после игры 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Краснодар
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Мусаев прокомментировал игру «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Самаре в воскресенье и завершилась со счетом 0:0. На 65-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Сергея Волкова. «Краснодар» упустил возможность единолично возглавить таблицу РПЛ, но сравнялся по очкам с петербургским «Зенитом» (по 50 баллов), который в воскресенье проиграл московскому «Динамо» (0:1).

«Хороший матч с обеих сторон до 65-й минуты, когда играли в равных составах. Была напряженная игра, у нас было несколько возможностей забить, и у соперника они были, мы увидели, я считаю, очень содержательный футбол. После удаления нам было тяжело, соперник имел два-три момента, попали в штангу, в перекладину. Но и мы тоже старались идти вперед вдесятером, забить гол. Поэтому двоякое впечатление, вроде бы первыми 65 минутами я доволен, но потом было глупое удаление. Молодцы, что выстояли, получили одно очко — это плюс. Идем дальше, впереди остаются четыре финала», — сказал Мусаев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном канале «Краснодара» в YouTube.

Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
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