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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Очередная ничья «Сочи» весной в РПЛ. Теперь от вылета команду спасёт лишь чудо

Южане атаковали весь матч, но так и не вскрыли «Факел».

Сочи
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Сочи — Факел — 0:0, обзор матча 26-го тура РПЛ, 29 апреля 2024 | Источник: vk.com/pfcsochi

«Сочи» — в тяжелейшем положении. За пять игр до финиша сезона команда Роберта Морено находилась в семи очках от 14-го места. Для того чтобы просто попасть в стыки, сочинцам нужны стабильные победы. «Факел» также в незавидном положении: воронежцы проиграли четыре матча подряд. Тренер Сергей Ташуев покинул команду, а вместо него назначили Игоря Черевченко. И в дебютном матче ему предстояла тяжёлая битва с конкурентом за выживание.

Черевченко поменял схему «Факела»: на встречу с сочинцами команда вышла с тремя центральными защитниками. «Сочи» появился в классическом для весны-2024 сочетании 4−3−3. Хозяева забрали инициативу с первых минут. «Сочи» вообще не боится никого после рестарта РПЛ. «Факел» играл против высокого прессинга хозяев и не мог контролировать мяч длительное время. «Сочи» же комбинировал и искал моменты в позиционном нападении (71% — 29% — владение мячом в первом тайме).

Первый опасный момент создал полузащитник хозяев Александар Юкич: он нанёс удар с линии штрафной, но Александр Беленов выручил «Факел». Через несколько минут гости ответили, но Хызыр Аппаев угодил в голкипера «Сочи» Максима Рудакова. Вратарь сочинцев, кстати, провёл первый матч в сезоне. Он перебрался в феврале 2024 года из «Ростова» в статусе свободного агента.

К середине тайма «Факел» понял, как нужно действовать. Воронежцы компактно выглядели в защите, не давали пространство «Сочи». Но в дело пошли кроссы левого защитника хозяев Макарчука. В концовке Артём пару раз опасно навесил: сначала Кордова пробил головой рядом со штангой, а затем в идентичной ситуации Гуарирапа напряг Беленова. Но забить «Сочи» в первом тайме так и не смог (как и «Факел»).

Вторые 45 минут начались по схожему сценарию. Контроль мяча — за «Сочи», надёжная оборона — у «Факела». А по истечении часа сочинцы забили! Марсело Алвес переправил мяч в ворота после подачи от Макарчука. Сработало то, что круче всего получалось в первом тайме. Но, к сожалению для радующихся игроков, персонала и болельщиков «Сочи», судья Рафаэль Шафеев отменил гол. Причина — Алвес находился в офсайде в момент подачи. Обидно, но справедливо.

Что делать «Сочи»? Продолжать атаковать. Но и «Факел» изредка напрягал хозяев. Интересно, что во время стандартов воронежцы частенько затягивали время. Во-первых, это возможность перевести дух, во-вторых — сбить темп сочинцев. А на 80-й минуте «Факел» создал свой лучший момент в игре. Акбашев закрутил мяч в штрафную «Сочи», откуда пробил головой защитник Сергей Божин. Сантиметров не хватило воронежцам, чтобы открыть счёт!

Но «Сочи» был намного ближе к победе. Например, на 88-й минуте Никита Бурмистров попал в перекладину, пробив с полулёта после заброса в штрафную «Факела». Да и в добавленное время сочинцы шли вперёд, прижав гостей. Но, к сожалению для южан, легитимно мяч так и не оказался в воротах «Факела».

«Сочи» в четвёртый раз весной сыграл вничью. Команда набрала 20 очков за 26 туров. Сколько упущено шансов набрать больше! Чтобы спастись от вылета, теперь необходимо чудо. Отставание от 14-й строчки — шесть очков. «Сочи» образца весны-2024 не заслуживает вылета. Но слишком много потеряно в первой части сезона.

А «Факел» с 27 очками поднялся на 12-е место. Но отрыв от «Урала» (15-й) — всего два очка. Так что вся борьба за выживание у воронежцев ещё впереди. С учётом того, как «Факел» играет в последних встречах, спастись будет непросто. Впереди — матчи с «Локомотивом», «Зенитом», набравшим ход «Ахматом» и сражающимся за спасение «Уралом».

Никита Паглазов

Сочи
0:0
Первый тайм: 0:0
Факел
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