Слишкович высказался о своих перспективах остаться главным тренером «Спартака» | Источник: spartak.com

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера 14 апреля вскоре после поражения от «Сочи» (0:1) в РПЛ.

"После того поражения в Сочи меня пригласили в клуб для разговора на одну тему — хочу ли я и готов ли возглавить первую команду и продолжать эту работу до особого распоряжения.

Я принял на себя не только большую ответственность, но и честь возглавить такую команду. Я благодарен клубу за то, что доверили мне эту роль. Я не думал и не спрашивал до тех пор, пока не возникла эта возможность. Я работаю и буду работать до тех пор, пока меня об этом просят ответственные лица, и моя цель — сделать все, что я могу.

Как долго задержусь в команде? Я уже говорил, что мои мысли не в этом направлении. Я работаю и не хочу гадать, какое окончательное решение примут в клубе. Но оно наверняка будет работать на благо команды. В нашем клубе очень профессиональные люди, которые прекрасно видят ситуацию", — приводит слова Слишковича jutarnji.hr.