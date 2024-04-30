Слишкович высказался о своих перспективах остаться главным тренером «Спартака»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, при каких обстоятельствах возглавил команду.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, при каких обстоятельствах возглавил команду.
«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера 14 апреля вскоре после поражения от «Сочи» (0:1) в РПЛ.
"После того поражения в Сочи меня пригласили в клуб для разговора на одну тему — хочу ли я и готов ли возглавить первую команду и продолжать эту работу до особого распоряжения.
Я принял на себя не только большую ответственность, но и честь возглавить такую команду. Я благодарен клубу за то, что доверили мне эту роль. Я не думал и не спрашивал до тех пор, пока не возникла эта возможность. Я работаю и буду работать до тех пор, пока меня об этом просят ответственные лица, и моя цель — сделать все, что я могу.
Как долго задержусь в команде? Я уже говорил, что мои мысли не в этом направлении. Я работаю и не хочу гадать, какое окончательное решение примут в клубе. Но оно наверняка будет работать на благо команды. В нашем клубе очень профессиональные люди, которые прекрасно видят ситуацию", — приводит слова Слишковича jutarnji.hr.