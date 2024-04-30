«Ты всегда хочешь больше». Нобоа — о зарплатах футболистов в России
Бывший полузащитник «Сочи», «Ростова» и «Рубина» Кристиан Нобоа высказался о зарплатах в клубах Российской Премьер-Лиги.
— Деньги или футбол?
— На какой момент? Когда? Сейчас?
— Давай сейчас.
— Футбол.
— Сейчас в России журналисты поголовно спрашивают у футболистов, сколько им нужно денег в месяц для хорошей жизни. Без излишеств, но чтобы было комфортно.
— Нет цифры. Потому что ты всегда хочешь больше, и больше, и больше, и больше. У тебя красивая машина, но хочу другую. Новую. И новую. Поэтому нет цифры.
— Но не каждый же месяц машину покупаешь.
— Ну да, я понимаю. Я знаю, но не могу сказать тебе цифру зарплаты, на которую можно жить хорошо. Карьера маленькая. Нет такого, что ты живёшь до 60 лет и будешь играть в футбол. Тебе 32, мне, например, сейчас 39. Поэтому тебе надо много [денег], чтобы потом, после футбола продолжать жить.
— Хорошо, допустим, ты мог прожить в России на 100 тысяч в месяц?
— Как футболист или как простой человек?
— Как Кристиан Нобоа.
— Я думаю, нет, — сказал полузащитник в выпуске YouTube-канала журналиста Владимира Колоса.
Напомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста пока остаётся «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». Сейчас эквадорский полузащитник выступает за «Эмелек».