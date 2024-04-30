«Ты всегда хочешь больше». Нобоа — о зарплатах футболистов в России | Источник: Чемпионат.com

— Деньги или футбол?

— На какой момент? Когда? Сейчас?

— Давай сейчас.

— Футбол.

— Сейчас в России журналисты поголовно спрашивают у футболистов, сколько им нужно денег в месяц для хорошей жизни. Без излишеств, но чтобы было комфортно.

— Нет цифры. Потому что ты всегда хочешь больше, и больше, и больше, и больше. У тебя красивая машина, но хочу другую. Новую. И новую. Поэтому нет цифры.

— Но не каждый же месяц машину покупаешь.

— Ну да, я понимаю. Я знаю, но не могу сказать тебе цифру зарплаты, на которую можно жить хорошо. Карьера маленькая. Нет такого, что ты живёшь до 60 лет и будешь играть в футбол. Тебе 32, мне, например, сейчас 39. Поэтому тебе надо много [денег], чтобы потом, после футбола продолжать жить.

— Хорошо, допустим, ты мог прожить в России на 100 тысяч в месяц?

— Как футболист или как простой человек?

— Как Кристиан Нобоа.

— Я думаю, нет, — сказал полузащитник в выпуске YouTube-канала журналиста Владимира Колоса.