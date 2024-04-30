«После СВО все поменялось». Легенда РПЛ честно рассказал, почему уехал из России

«Я устал, мозги устали. После начала СВО все поменялось, очень многое. Я не мог смотреть телевизор — мне было тяжело. Моей семье было тяжело попасть на родину: в Европу не летают самолеты, только через Стамбул. Все очень дорого.



Я хотел остаться из-за детей. Но дети тоже должны ходить в школу, на тренировки. И я начал думать: “Хочу домой, хочу играть дома”. Я немного потерялся в последние два года. На тренировках и в играх я был не тот. Я потерял мотивацию, наверное. Не было еврокубков. Я разговаривал с Ротенбергом. Сначала он не хотел меня отпускать, потом сказал, что это возможно. Но для меня самый трудный разговор был с моими детьми», — заявил Нобоа в интервью Владимиру Колосу.