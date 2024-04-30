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17:38 (мск), источник: Sport24

«После СВО все поменялось». Легенда РПЛ честно рассказал, почему уехал из России

Легендарный футболист клубов РПЛ Кристиан Нобоа честно рассказал, почему покинул Россию минувшей зимой.

«После СВО все поменялось». Легенда РПЛ честно рассказал, почему уехал из России | Источник: Sport24

Эквадорец Нобоа выступал в РФ с 2007 по 2024 год, представляя «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

«Я устал, мозги устали. После начала СВО все поменялось, очень многое. Я не мог смотреть телевизор — мне было тяжело. Моей семье было тяжело попасть на родину: в Европу не летают самолеты, только через Стамбул. Все очень дорого.

Я хотел остаться из-за детей. Но дети тоже должны ходить в школу, на тренировки. И я начал думать: “Хочу домой, хочу играть дома”. Я немного потерялся в последние два года. На тренировках и в играх я был не тот. Я потерял мотивацию, наверное. Не было еврокубков. Я разговаривал с Ротенбергом. Сначала он не хотел меня отпускать, потом сказал, что это возможно. Но для меня самый трудный разговор был с моими детьми», — заявил Нобоа в интервью Владимиру Колосу.

Сейчас 39-летний Кристиан Нобоа играет за эквадорский «Эмелек».

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