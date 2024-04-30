Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Реал
Футбол. Первая лига
15:00
Родина
Тюмень
11
Футбол. Премьер-лига
29.04
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Зарубежный
29.04
Дженоа
Кальяри
30
Футбол. Зарубежный
29.04
Барселона
Валенсия
42
Футбол. Еврокубки
1.05
Боруссия Д
ПСЖ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
21
29.04
Сочи
Факел
00
29.04
Рубин
Урал
11
29.04
Крылья Советов
Краснодар
00
28.04
Балтика
ЦСКА
31
28.04
Динамо
Зенит
10
28.04
Спартак
Локомотив
32
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
51
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче ЦСКА — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила спорные эпизоды матча ЦСКА — «Спартак» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче ЦСКА — «Спартак» | Источник: Спорт-Экспресс

Главным арбитром дерби работал Василий Казарцев.

В ЭСК назвали ошибочным решение Казарцева не удалить защитника армейцев Мойзеса. На 88-й минуте бразилец сзади наступил на ногу форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника рукам, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить свое первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьезное нарушение правил игры», — говорится в вердикте ЭСК на официальном сайте РФС.

Кроме того, в ЭСК оценили эпизоды с желтой карточкой защитника «Спартака» Алексиса Дуарте и неназначением пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку Федора Чалова. В обоих случаях экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Стало известно, будет ли 2 сезон сериала «Сегун»
Дени Вильнев рассказал о создании третьей части «Дюны»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь