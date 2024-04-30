ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче ЦСКА — «Спартак»

«По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника рукам, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить свое первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьезное нарушение правил игры», — говорится в вердикте ЭСК на официальном сайте РФС.