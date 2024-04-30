ЭСК указала на ошибки главного арбитра дерби ЦСКА — «Спартак» Казарцева

Встреча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла 25 апреля на стадионе ЦСКА и завершилась вничью — 0:0. Инцидент с возможным пенальти был на 25-й минуте матча, а на 88-й минуте Мойзес грубо нанес удар прямой ногой в область икры Угальде, но получил за свой фол только желтую карточку. В ЭСК по итогам матча обратился «Спартак», который кроме данных моментов просил также разобрать эпизод с желтой карточкой защитнику «красно-белых» Алексису Дуарте, из-за которой он был вынужден пропустить другое дерби — против «Локомотива» 28 апреля (3:2).

Согласно релизу, члены ЭСК единогласно поддержали решение не назначать пенальти, так как в данном эпизоде рука Чалова находилась в естественном положении и контакт его руки с мячом был неожиданным для футболиста. В случае с Дуарте члены комиссии также признали правоту Казарцева, отметив, что парагвайский защитник был наказан за отмашку рукой, после чего он попал в лицо Милану Гайичу из ЦСКА. По мнению пресс-службы «Спартака», в данном эпизоде Дуарте был наказан за нарушение правил, которое перед этим совершил другой игрок «красно-белых» — Никита Чернов. В моменте с Мойзесом же Казарцев допустил ошибку, не удалив игрока с поля за серьезное нарушение правил, в данном эпизоде должны были вмешаться судьи VAR и подсказать главному арбитру верное решение, чего сделано не было.