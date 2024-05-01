Адиев: ключ к успеху «Ахмата»? Мнение экс-игрока сборной России

«Я очень рад за Адиева, мне он очень нравится, нравится его подход. Он пришел, когда они проиграли два матча, получили 1:7… Мне так жалко было, я помню после игры его флеш-интервью было, он просто не находил слов, так стыдно ему было за этот матч. И тогда очень хотелось, чтобы ему помогла команда. И он нашел нужные слова, он же сам оттуда. Я не могу сказать, что Мирослав Ромащенко плохо работал, но, наверное, не смог найти нужные слова, а Адиев, повторюсь, оттуда родом. И ему легче в этом плане. Я очень рад за него и за “Ахмат”. Они вылезают. И переломным стал матч с ЦСКА, где они перевернули игру. И сейчас они на правильном пути. Я думаю, что все у них хорошо складывается. Они нашли того тренера, который им нужен. Адиев — именно то, что им надо. Как болельщики “Зенита” говорят, “Семак тут главный”, так и болельщики “Ахмата” должны сказать, “Адиев тут главный”», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».