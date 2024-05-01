Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Первая лига
30.04
Родина
Тюмень
11
Футбол. Еврокубки
30.04
Бавария
Реал
22
Футбол. Кубок России
2.05
Ростов
Балтика
Футбол. Кубок России
2.05
ЦСКА
Зенит
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
21
29.04
Сочи
Факел
00
29.04
Рубин
Урал
11
29.04
Крылья Советов
Краснодар
00
28.04
Балтика
ЦСКА
31
28.04
Динамо
Зенит
10
28.04
Спартак
Локомотив
32
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
51
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Генич: Слишкович не будет главным тренером «Спартака»

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич уверен, что Владимира Слишковича не утвердят в роли главного тренера московского «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Генич: Слишкович не будет главным тренером «Спартака» | Источник: Чемпионат.com

«Слишкович не будет главным тренером “Спартака”. И, по-моему, здесь надо подвести под этим черту. Я знаю, что “Спартак” ищет тренера, ищет иностранного тренера. И тут карт-бланш дали Амаралу. Поиск продолжается. И в скором времени, наверное, на какой-то кандидатуре остановятся», — сказал Генич в эфира «Матч ТВ».

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде. В среду, 1 мая, подопечные Слишковича проведут матч ½ финала Пути регионов с московским «Динамо». Игра пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе им. Льва Яшина» и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь