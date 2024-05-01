Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Первая лига
30.04
Родина
Тюмень
11
Футбол. Еврокубки
30.04
Бавария
Реал
22
Футбол. Кубок России
2.05
Ростов
Балтика
Футбол. Кубок России
2.05
ЦСКА
Зенит
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
21
29.04
Сочи
Факел
00
29.04
Рубин
Урал
11
29.04
Крылья Советов
Краснодар
00
28.04
Балтика
ЦСКА
31
28.04
Динамо
Зенит
10
28.04
Спартак
Локомотив
32
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
51
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Первое слушание по делу об экстрадиции Промеса в Нидерланды может пройти онлайн

Первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды нападающего «Спартака» Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае онлайн, сообщает «РИА Новости Спорт».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Первое слушание по делу об экстрадиции Промеса в Нидерланды может пройти онлайн | Источник: Чемпионат.com

По сведениям источника, правительство Дубая в среду призвало все правительственные организации работать удалённо в четверг и пятницу на этой неделе. Рекомендация связана с тем, что, согласно прогнозу, в ОАЭ ожидаются сильные дожди с грозами, которые начнутся в среду вечером. Ожидается, что судебное заседание по поводу экстрадиции Промеса в Нидерланды состоится 2 мая.

Напомним, сейчас Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь