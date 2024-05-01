Первое слушание по делу об экстрадиции Промеса в Нидерланды может пройти онлайн

По сведениям источника, правительство Дубая в среду призвало все правительственные организации работать удалённо в четверг и пятницу на этой неделе. Рекомендация связана с тем, что, согласно прогнозу, в ОАЭ ожидаются сильные дожди с грозами, которые начнутся в среду вечером. Ожидается, что судебное заседание по поводу экстрадиции Промеса в Нидерланды состоится 2 мая.

Напомним, сейчас Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.