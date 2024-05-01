Орлов против увольнения Федотова из ЦСКА: «Глупость! Нельзя бросаться такими кадрами» | Источник: Sport24

После 26 туров ЦСКА под руководством Федотова занимает лишь 8-е место в таблице чемпионата России (38 очков).

— У ЦСКА не хватает игроков, качественных игроков. И это не проблема Федотова, это проблема клуба, менеджмента. Отдали Медину, Карраскаля, взяли Файзуллаева. Он, конечно, хорош, но других игроков такого уровня не нашли.

— Вы допускаете, что с Федотовым могут расстаться по итогам такого сезона?

— Ну, это глупость. А кто лучше-то? Он два раза выиграл серебро в чемпионате страны. Разве такими кадрами можно бросаться? На эту тему даже и думать не надо: в «Сочи» второе место, пришел в ЦСКА — второе место. Ему надо дать игроков.

— Просто в ЦСКА едва ли не Игнашевича сватают сейчас…

— Ему рано еще. Опыт Федотова намного выше. Пускай Игнашевич добьется чего-то. А приглашать его просто потому, что он играл за ЦСКА? А почему не в «Локомотив»? Он же начинал в «Локомотиве», — заявил Орлов в интервью РБ Спорт.