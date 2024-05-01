Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли
ДУБАЙ, 1 мая — РИА Новости. Дело форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто, сообщили РИА Новости в среду в прокуратуре Дубая.
ДУБАЙ, 1 мая — РИА Новости. Дело форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто, сообщили РИА Новости в среду в прокуратуре Дубая.
В настоящий момент Промес ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.
«Дело о ДТП уже закрыто», — сообщили в прокуратуре эмирата.
Полиция Дубая задержала Промеса 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. Футболиста задержали в ОАЭ за местное правонарушение (ДТП). Позже Промес был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов, которая требует его экстрадиции.
Голландские СМИ сообщали, что первое слушание об экстрадиции пройдет 2 мая. Прокуратура Дубая не подтвердила данную информацию.