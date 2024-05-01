Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли | Источник: Спорт РИА Новости

В настоящий момент Промес ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

«Дело о ДТП уже закрыто», — сообщили в прокуратуре эмирата.

Полиция Дубая задержала Промеса 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. Футболиста задержали в ОАЭ за местное правонарушение (ДТП). Позже Промес был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов, которая требует его экстрадиции.