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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли

ДУБАЙ, 1 мая — РИА Новости. Дело форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто, сообщили РИА Новости в среду в прокуратуре Дубая.

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Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли | Источник: Спорт РИА Новости

В настоящий момент Промес ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

«Дело о ДТП уже закрыто», — сообщили в прокуратуре эмирата.

Полиция Дубая задержала Промеса 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. Футболиста задержали в ОАЭ за местное правонарушение (ДТП). Позже Промес был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов, которая требует его экстрадиции.

Голландские СМИ сообщали, что первое слушание об экстрадиции пройдет 2 мая. Прокуратура Дубая не подтвердила данную информацию.

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