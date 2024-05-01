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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном возвращении Промеса после закрытия дела о ДТП

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом. 1 мая стало известно о закрытии дела футболиста красно-белых о ДТП в Дубае (ОАЭ).

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В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном возвращении Промеса после закрытия дела о ДТП | Источник: Чемпионат.com

«Возможно ли, что в ближайшее время Промес вернётся в расположение “Спартака”? Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции ещё рассматривается. Поэтому данная информация ничего не означает. Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды нападающего «Спартака» Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае онлайн. Сейчас нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ.

Напомним, 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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