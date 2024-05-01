Стогниенко: Мне симпатичен «Краснодар», но опередить «Зенит» будет тяжело

«Мне “Краснодар” очень симпатичен, и я даже в приятельских отношениях с Мурадом Мусаевым. Он, кстати, тоже любит итальянский футбол. Но учитывая уровень составов и стабильности, “Зенит” будет тяжело опередить», — цитирует Стогниенко «РБ Спорт».