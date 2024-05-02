«Карпина и Черчесова нет в шорт-листе “Спартака” — тренера буду выбирать я». Интервью Томаша Амарала
Спортивный директор красно-белых — о трансферах, контрактах и будущем Слишковича.
Спортивный директор красно-белых — о трансферах, контрактах и будущем Слишковича.
— Прежде всего, хотел бы поблагодарить команду и Владимира Слишковича за те усилия, которые они прилагают, — сказал спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после победы над «Динамо». — Спасибо болельщикам, которые поддерживают команду. Сегодня мы чувствовали себя в гостях как дома.
— Почему вы решили пообщаться именно сегодня?
— Я приехал работать в большой клуб и понимаю, что это важно. Но я больше предпочитаю работать, чем говорить. Вчера мы приняли решение, что вне зависимости от результата матча я пообщаюсь с журналистами.
— Вы упомянули Слишковича — рассматриваете ли его как главного тренера «Спартака» на постоянной основе?
— Конечно. В том числе при подготовке к следующему матчу.
— Какие договоренности со Слишковичем? Если он выиграет Кубок и войдет в топ-3, он останется?
— Таких договоренностей нет. Он будет помогать до конца сезона. Один секрет могу раскрыть — Владимир продолжит работать в «Спартаке».
— Кто еще входит в шорт-лист?
— У нас есть шорт-лист, но имен назвать не могу. Процесс происходит так же, как и в скаутинге: все начинается с широкого списка, который затем уменьшается. Российский специалист? При выборе тренера мы не будем основываться на паспорте. Нам важны качества.
— Какой дедлайн по назначению нового тренера?
— Как только это произойдет, вы узнаете.
— В СМИ писали про возможность назначения в «Спартак» Дэвида Мойеса. Правда ли это?
— Нет, это слухи. Тренер, который должен возглавить «Спартак», должен понимать реальность… Реальность страны и клуба, в который он приходит. Он должен работать хорошо, дело не в имени.
— Какого стиля должен придерживаться тренер, который возглавит «Спартак»?
— Стиль игры является важным фактором при поиске тренера. Это должен быть атакующий стиль.
— Правда ли, что Паскаля Янсена больше нет в списке потенциальных тренеров «Спартака»?
— Да. Все верно. Сейчас его нет.
— Есть ли там Станислав Черчесов?
— Нет. Почему? Мое решение — он не в списке.
— А Карпин?
— Нет.
— С чем это связано?
— Его просто нет.
— Готовы ли вы взять на себя ответственность за выбор тренера?
— Я готов к ответственности. Тренера буду выбирать я.
— Почему затянули с отставкой Абаскаля?
— Не считаю, что мы затянули. Мы приняли решение тогда, когда это было нужно. Желаем Гильермо всего наилучшего, он хороший человек и тренер. Было тяжело принять это решение.
— Абаскаль сам попросил отставку?
— Да, это так.
— Какая ситуация с контрактом Джикии?
— Георгий — профессионал, он очень много работает. Сейчас у него небольшое повреждение. В конце сезона мы будем обсуждать контракты со всеми игроками.
— Сколько позиций вы планируете усилить?
— Не могу назвать конкретные позиции для усиления. Если я это сделаю, мне начнет приходить невероятное количество сообщений с профилями игроков. Но с момента, когда я пришел, мы готовим эту трансферную кампанию.
— Насколько реально сейчас привезти замену Промесу?
— Невозможно заменить Квинси, если он не вернется. Но мы работаем на рынке, изучаем. Мы хорошо подготовлены и у нас отличный департамент скаутинга.
— При каких условиях с Промесом может быть разорван контракт?
— Не могу ничего сказать по этому поводу. Это дело юристов.
— Покинет ли команду Мозес?
— Будем рассматривать этот вопрос по окончании сезона. К ближайшему матчу мы рассчитываем на каждого игрока.
— Что с будущим арендованных футболистов? Приняли решение, с кем расставаться, а кого отправить в повторную аренду? В частности, интересна ситуация Мелешина.
— Мы будем решать по окончании сезона. У Мелешина соглашение до конца года, а не сезона.
— Клуб может вернуть его летом?
— Да. Это так. Но будем решать летом.
— Какие обязанности вы выполняете в «Спартаке»? Почему во время матчей находитесь на скамейке?
— Тренерских обязанностей у меня нет. Но в сложные моменты я предпочитаю показывать свое лицо, а не прятаться.
— Вы были за то, чтобы Пол Эшуорт покинул «Спартак»?
— Прежде всего, он — настоящий джентльмен. Непросто, когда приходит новый директор. Ситуация непростая. Решение принимали совместно. Но в отношении меня он вел себя как джентльмен.
— Чем он занимался?
— До моего прихода — не знаю. Но он помогал мне с адаптацией, с пониманием всей ситуации, объяснял нюансы.
— Что ждать от вашей работы? Будет ли здесь «Бенфика-2»?
— «Спартак» не будет «Бенфикой-2». Да, «Бенфика» — это большой клуб. Но «Спартак» — это тоже большой клуб, мы должны его развивать. В «Спартаке» должна быть система. Звучит просто, но это большая работа, в которую вовлечены все.
— Сколько нужно времени для построения системы?
— Бывают случаи, когда титулы завоевываются без системы. Мы все хотим завоевывать титулы. Хочу через 10 лет оглянуться и осознать, что клуб работает.
— Вы работали в большом клубе. Чем вас привлек «Спартак»? Деньгами?
— Люблю вызовы. «Спартак» — это большой вызов, деньги ни при чем. Если бы я хотел денег, то остался бы в Португалии.
Артем Бухаев, Микеле Антонов