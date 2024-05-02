«Карпина и Черчесова нет в шорт-листе “Спартака” — тренера буду выбирать я». Интервью Томаша Амарала | Источник: ФК «Спартак»

Слишкович продолжит работать в «Спартаке»

— Прежде всего, хотел бы поблагодарить команду и Владимира Слишковича за те усилия, которые они прилагают, — сказал спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после победы над «Динамо». — Спасибо болельщикам, которые поддерживают команду. Сегодня мы чувствовали себя в гостях как дома.

— Почему вы решили пообщаться именно сегодня?

— Я приехал работать в большой клуб и понимаю, что это важно. Но я больше предпочитаю работать, чем говорить. Вчера мы приняли решение, что вне зависимости от результата матча я пообщаюсь с журналистами.

— Вы упомянули Слишковича — рассматриваете ли его как главного тренера «Спартака» на постоянной основе?

— Конечно. В том числе при подготовке к следующему матчу.

— Какие договоренности со Слишковичем? Если он выиграет Кубок и войдет в топ-3, он останется?

— Таких договоренностей нет. Он будет помогать до конца сезона. Один секрет могу раскрыть — Владимир продолжит работать в «Спартаке».

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— Кто еще входит в шорт-лист?

— У нас есть шорт-лист, но имен назвать не могу. Процесс происходит так же, как и в скаутинге: все начинается с широкого списка, который затем уменьшается. Российский специалист? При выборе тренера мы не будем основываться на паспорте. Нам важны качества.

— Какой дедлайн по назначению нового тренера?

— Как только это произойдет, вы узнаете.

— В СМИ писали про возможность назначения в «Спартак» Дэвида Мойеса. Правда ли это?

— Нет, это слухи. Тренер, который должен возглавить «Спартак», должен понимать реальность… Реальность страны и клуба, в который он приходит. Он должен работать хорошо, дело не в имени.

— Какого стиля должен придерживаться тренер, который возглавит «Спартак»?

— Стиль игры является важным фактором при поиске тренера. Это должен быть атакующий стиль.

— Правда ли, что Паскаля Янсена больше нет в списке потенциальных тренеров «Спартака»?

— Да. Все верно. Сейчас его нет.

— Есть ли там Станислав Черчесов?

— Нет. Почему? Мое решение — он не в списке.

— А Карпин?

— Нет.

— С чем это связано?

— Его просто нет.

— Готовы ли вы взять на себя ответственность за выбор тренера?

— Я готов к ответственности. Тренера буду выбирать я.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Абаскаль сам попросил об отставке

— Почему затянули с отставкой Абаскаля?

— Не считаю, что мы затянули. Мы приняли решение тогда, когда это было нужно. Желаем Гильермо всего наилучшего, он хороший человек и тренер. Было тяжело принять это решение.

— Абаскаль сам попросил отставку?

— Да, это так.

— Какая ситуация с контрактом Джикии?

— Георгий — профессионал, он очень много работает. Сейчас у него небольшое повреждение. В конце сезона мы будем обсуждать контракты со всеми игроками.

— Сколько позиций вы планируете усилить?

— Не могу назвать конкретные позиции для усиления. Если я это сделаю, мне начнет приходить невероятное количество сообщений с профилями игроков. Но с момента, когда я пришел, мы готовим эту трансферную кампанию.

— Насколько реально сейчас привезти замену Промесу?

— Невозможно заменить Квинси, если он не вернется. Но мы работаем на рынке, изучаем. Мы хорошо подготовлены и у нас отличный департамент скаутинга.

— При каких условиях с Промесом может быть разорван контракт?

— Не могу ничего сказать по этому поводу. Это дело юристов.

— Покинет ли команду Мозес?

— Будем рассматривать этот вопрос по окончании сезона. К ближайшему матчу мы рассчитываем на каждого игрока.

— Что с будущим арендованных футболистов? Приняли решение, с кем расставаться, а кого отправить в повторную аренду? В частности, интересна ситуация Мелешина.

— Мы будем решать по окончании сезона. У Мелешина соглашение до конца года, а не сезона.

— Клуб может вернуть его летом?

— Да. Это так. Но будем решать летом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241076&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» не будет «Бенфикой-2»

— Какие обязанности вы выполняете в «Спартаке»? Почему во время матчей находитесь на скамейке?

— Тренерских обязанностей у меня нет. Но в сложные моменты я предпочитаю показывать свое лицо, а не прятаться.

— Вы были за то, чтобы Пол Эшуорт покинул «Спартак»?

— Прежде всего, он — настоящий джентльмен. Непросто, когда приходит новый директор. Ситуация непростая. Решение принимали совместно. Но в отношении меня он вел себя как джентльмен.

— Чем он занимался?

— До моего прихода — не знаю. Но он помогал мне с адаптацией, с пониманием всей ситуации, объяснял нюансы.

— Что ждать от вашей работы? Будет ли здесь «Бенфика-2»?

— «Спартак» не будет «Бенфикой-2». Да, «Бенфика» — это большой клуб. Но «Спартак» — это тоже большой клуб, мы должны его развивать. В «Спартаке» должна быть система. Звучит просто, но это большая работа, в которую вовлечены все.

— Сколько нужно времени для построения системы?

— Бывают случаи, когда титулы завоевываются без системы. Мы все хотим завоевывать титулы. Хочу через 10 лет оглянуться и осознать, что клуб работает.

— Вы работали в большом клубе. Чем вас привлек «Спартак»? Деньгами?

— Люблю вызовы. «Спартак» — это большой вызов, деньги ни при чем. Если бы я хотел денег, то остался бы в Португалии.